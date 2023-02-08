CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adıyaman'da incelemelerde bulundu

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ADIYAMAN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremde yıkımın gerçekleştiği illerden Adıyaman'da depremzedelerle görüşerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gölbaşı ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü Bakımevindeki yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, ardından AFAD çadırlarındaki vatandaşları ziyaret etti.

Buradan Adıyaman'a geçen Kılıçdaroğlu, arama kurtarma çalışmaları yapılan bölgeleri gezerek vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından şehirden ayrıldı.





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