Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk 65 saat sonra kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 7 yaşındaki Elif Ada, 65 saat sonra çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Siratut Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, 7 yaşındaki Elif Ada'yı enkaz altından 65 saat sonra kurtardı.

Elif Ada, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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