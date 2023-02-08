Cezayir ekibi, Adıyaman'da depremden 61 saat sonra 5 yaşındaki kızı kurtardı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da arama kurtarma çalışması yapan Cezayir ekibi, depremden 61 saat sonra bir kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelerek çalışmalarını sürdüren Cezayirli arama kurtarma ekipleri, 5 yaşlarındaki kız çocuğunu depremden 61 saat sonra enkazdan kurtardı.

Çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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