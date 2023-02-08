Adıyaman'da enkaz altında kalan genç kız 60 saat sonra kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan genç kız, 60 saat sonra çıkarıldı, genç kızın "Beni bırakmayın" çağrısına kurtarma ekipleri "Seni burada bırakmayacağız" diye yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentte, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, Turgut Reis Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, 24 yaşında Fatma isimli genç kızın yerini tespit etti.

Evin tavanıyla koltuk arasına sıkışan ​​​​​​​genç kıza ulaşan ekipler, önce genç kızı sakinleştirdi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekibe genç kızın "Beni bırakmayın" demesi üzerine, genç kızı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan gönüllüler ekibinde yer alan Nuri Ertek, "Seni bırakmayacağız, geleceğiz" karşılığını verdi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası genç kız bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın enkazdan kurtarılma anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.





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