Adıyaman'da depremzedeler kurulan çadırlara yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremzedeler, oluşturulan çadır kentlere yerleştiriliyor, çocuklara psikososyal destek veriliyor.

Adıyaman'da, geçici barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla belirlenen 3 noktada, AFAD ve Türk Kızılay görevlileri tarafından çadırların kurulumuna devam ediliyor.

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesindeki stadyumda bin çadırın kurulumunu tamamlayan görevliler, bu çadırlara yerleştirdikleri ailelere yiyecek, battaniye, yatak, ısıtıcı, yorgan gibi yardımlar dağıtıyor.

Çadır kentin bulunduğu alandaki ferdi sporlar merkezinde de depremzede çocukların, yaşadıkları travmayı atlatabilmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Gönüllü gençler de çocuklarla oyunlar oynayarak, depremin psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri ise çadırları dolaşarak ailelerle görüşüyor, ihtiyaçlarını belirlemeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.