Adıyaman'da insani yardımlar TMO merkezinden dağıtılıyor

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin vurduğu Adıyaman'a getirilen insani yardım malzemeleri, Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) kurulan ikmal merkezinde tasnif edilerek mahallelere dağıtılıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AA muhabirine, Adıyaman'da çalışmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.

Ayrıca kentte üç bakan yardımcısının da görev aldığını belirten Yılmaz, depremin neden olduğu sıkıntılı sürecin devlet millet işbirliğiyle aşılacağını vurguladı.

Adıyaman'da insani yardımların, arama kurtarma ve aşevi hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için planlama yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnsani yardımlarla ilgili TMO alanını kullanıyoruz. Burada çok büyük depolar var. Ülkemizin ve insanlığın bu konudaki hassasiyeti burada daha iyi fark ediliyor. İnsanlar, rızıklarından biriktirdiklerinden ayırarak bu bölgeye gönderiyor. Yeter ki hayırseverlerin bu yardımları bölgedeki insanlara ulaşsın. Organizeli şekilde Valiliğin, AFAD'ın koordinasyonunda gelen yardım malzemeleri depolarda tasnif edilerek dağıtılıyor. Şimdi yeni bir organizasyon daha yaptık. Adıyaman'ın 33 mahallesi ve ilçeler için aynı şekilde organizasyon devam ediyor. Buralarda merkezler oluşturuldu. Hem sıcak yemek hizmeti verilecek hem de yardımların muhataplarına doğru şekilde ulaşabilmesi için koordinasyon devam etmekte."

Depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığında kriz merkezi oluşturulduğunu, burada eğitimcilerin de sahada görev almasının sağlandığını aktaran Yılmaz, "İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordineli olarak deprem bölgesindeki 10 ilimizde kardeş şehirler oluşturuldu. Kardeş şehirlerimizin organizasyonuyla insani yardımlar, temel ihtiyaçlar, hijyen malzemeleri gibi yardımlar güçlü şekilde illerimizden intikal ettirildi. Seyyar mutfaklar kuruldu." dedi.

Gönüllü öğretmenlerin de sahaya geldiğini anlatan Yılmaz, "Bu öğretmenlerle mahallelerde oluşturulan yardım faaliyetlerini halkımıza ulaştırmanın çabasındayız. Önceliğimiz çadırların kurulması, insanların emin şekilde burada kalmasının sağlanması, insani yardımların ulaştırılması." ifadesini kullandı.

- Rehberlik öğretmenleri psikososyal destek sağlayacak

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı kriz merkezince 200 rehberlik öğretmeninin Adıyaman'a görevlendirildiğine işaret ederek, "Rehber öğretmenler psikososyal destek için halkımızla birlikte olmaya çalışacak. Dolayısıyla yaraları sarmak için bir gayretin içindeyiz. Türkiye'nin farklı illerinden gönüllü ekiplerimiz buraya geliyor. İnsani yardımların dağıtılmasında hem de psikolojik sosyal destek konusunda yardımcı oluyorlar. Bizimle 200'e yakın öğretmenimiz gönüllü olarak Adıyaman dışından görev almakta." diye konuştu.

Afet nedeniyle şartların zorlaştığına dikkati çeken Yılmaz, afetten etkilenenlerin kısa sürede sorunlarının çözülmesini beklediğini, bunun için görevlilerin üzerine düşeni yapmaya gayret ettiğini sözlerine ekledi.





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