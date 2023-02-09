Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu:

ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı dışındaki tüm havalimanlarının faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 87. Şube Şefliği önünde yaptığı açıklamada Adıyaman genelinde deprem sonrası afetle mücadele edildiğini, zor bir süreci yönettiklerini söyledi.

Çalışmaların dün ve önceki güne göre daha iyi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, bir taraftan enkaz kaldırma işlemi yapıldığını, bir taraftan da hafriyatlarının taşındığını kaydetti.

Özverili bir çalışma yürüttüklerini, ulaşım açısından bir problem olmadığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Özellikle buraya hakikaten milletimiz büyük sahip çıktı. Büyük bir özveriyle, çok yoğun bir şekilde yardım akışı olmakta. Bu yardım akışında, tedarik ve buradaki depolama, dağıtımda belki bekleme süreleri uzamakta ama en iyi şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için de ekiplerimiz yoğun bir şekilde, bir koordinasyon şeklinde çalışmakta." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, bölgeye önemli sayıda gönüllü akını olduğunu dile getirerek, "15 bine yakın gönüllü akını var. Bunun içerisinde AFAD'ın ekipleri ve diğerleri, binin üzerinde uzman ekip var. Yurt dışından gelen ekiplerimiz var. Hakikaten devlet, millet büyük bir özveriyle kenetlenerek burada bu süreci inşallah en kısa zamanda bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz." dedi.

Kara yollarında herhangi bir sıkıntı olmadığının altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaşım sıkıntımız yok. Sadece tek sıkıntımız burada görevi olmayan vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehre girmeye çalışmaları. Şehirde yaşanılan yoğunluk nedeniyle buradaki enkaz kaldırma çalışmaları maalesef yavaşlatıyorlar. Biz anlatmaya çalışıyoruz, burada sükunetle bu süreci de yönetmeye çalışıyoruz. Yaya olarak istedikleri şekilde gelebilirler ama araçlarıyla gelerek şehir trafiğini lütfen meşgul etmesinler. Can kayıplarımız dışındaki bütün kayıplarımızın daha iyisini geri getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz devlet olarak buradaki işlerimizi bitirmeden de bu bölgeden zaten hiçbir şekilde ayrılmayacağız. Havalimanlarımız çok sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Hatay Havalimanı dışındaki bütün havalimanlarımız yurt içinden, yurt dışından kargo ihtiyaçları olsun, nakil ihtiyaçları olsun, bütün hepsi sağlıklı bir şekilde yürütülmekte. Hatay Havalimanı'mızı inşallah pazar günü bitirmek üzere yoğun bir çaba sarf ediyoruz."

Karaismailoğlu, garlarda park halindeki trenlerin depremzedelere ev sahipliği yaptığını ifaden ederek, bütün ihtiyaçlarının orada karşılandığını söyledi.

Çadır ve vatandaşların ihtiyaçları konusunda herkesin görevini bildiğini ve bir kamu düzeni içerisinde bunların giderildiğini kaydeden Karaismailoğlu, vatandaşların müsterih olmasını istedi.

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