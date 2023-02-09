"Asrın felaketi"nde, 24 yaşındaki hemşire 88 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da, bina enkazından depremden 88 saat sonra 24 yaşındaki Derya hemşire, sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Yeni Anadolu Madencilik ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesi 2542 Sokak'taki Yaşam Kent Sitesi B/Blok enkazında yürütülen çalışmada, 24 yaşındaki Derya hemşire depremden 88 saat sonra kurtarıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.