Adıyaman'da 2 kardeş, 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kardeş, depremden 88 saat sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Adıyaman merkezde bulunan Yeni Mahalle'de 6 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

AFAD ve UMKE ekiplerinin desteğiyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında Batman Havalimanı İtfaiye Birimi, enkaz altında kalan 7 yaşındaki Elif Zincirkıran ile 14 yaşındaki kardeşi Kadir Zincirkıran'a ulaştı.

Ekiplerin sağ çıkardığı kardeşler, tekbirler eşliğinde sedyelere alınarak ambulanslara taşındı.

Zincirkıran kardeşler, ambulanslardaki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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