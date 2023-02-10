Adıyaman'da enkazdan çıkarılan yaralılar ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki enkazdan kurtarılan yaralılar, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteriyle hastaneye sevk edildi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Adıyaman'ın Kuyucak köyünde enkazdan köylülerin yardımıyla çıkarılan yaralılar, kara yolu ulaşımının kapanması üzerine hastaneye gönderilemedi.
Acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, 85 ve 35 yaşlarındaki iki kadın yaralıyı, Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.