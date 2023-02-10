Adıyaman'da depremden 102 saat sonra bir kadın enkazdan çıkarıldı

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UŞAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir genç kadın, 102 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Besni ilçesinde yıkılan Yaşamkent Sitesi'ndeki bir binanın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, ses duyulması sonrası yoğunlaştırılan çalışma sonucu 27 yaşındaki Büşra Atalay Aslan ile temas kurdu.

Ekiplerin depremden 102 saat sonra enkazdan çıkararak sedyeye aldığı Aslan, hastaneye kaldırıldı.



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