Adıyaman bir kişi depremden 104 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da bir kişi 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Jandarma Arama Kurtarma ekipleri (JAK) bu çerçevede Yavuz Selim Mahallesi Atataürk Bulvarı Göçer Apartmanı enkazında çalışma yaptı.



Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 60 yaşındaki Eyüp Ak ile iletişim kurdu. Ak, yapılan 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 104 saat sonra enkazdan çıkarılan Eyüp Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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