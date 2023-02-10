"Asrın Felaketi"nde vakıflar da depremzedelere yardım elini uzatıyor

ŞANLIURFA (AA) - Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Duran, "Asrın felaketi"nde depremzedelerin yardımına koşarak, kötü durumdaki Adıyamanlı 50 aileyi, Ankara'da ağırlamaya başladıklarını bildirdi.



Duran, AA muhabirine, deprem haberini alır almaz Adıyaman'daki yakınlarını arayarak durumu öğrendiklerini söyledi.

Hemen Ankara'da kriz merkezi oluşturduklarını ifade eden Duran, şöyle konuştu:

"Aynı gün Adıyaman'a geldik. Gelir gelmez elimizden geldiğince devletimizin yanında yer almaya çalıştık. Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi olarak Adıyaman'da vatandaşlarımıza gıda, giyim ve benzeri ihtiyaçlarını ulaştırdık. Deprem çok büyük bir alana yayıldığı için sivil toplum kuruluşlarının devletin yanında yer alması elzemdir. Devlet ve millet el ele bu krizin üstesinden gelmek için biz elimizden gelen yaptık yapaya da devam edeceğiz. Felaket büyük, acımız büyük, geçer İnşallah. Vakıf olarak Adıyaman'da depremden etkilenen 50 ailemizi Ankara'ya götürerek ev tuttuk, belli bir süre gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız, destek olacağız. Daha da gelecek insanlar olacak, sayımız da artacak. Sadece Adıyaman'dan değil tüm depremzedelere kapımız açık."

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