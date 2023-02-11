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Bakan Karaismailoğlu, depremlerden etkilenen Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

AA

Bakan Karaismailoğlu, depremlerden etkilenen Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu iş en doğru, bilimsel kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Yani birilerinin öyle gelip, Adıyaman'da bir enkazın başında fotoğraf çektirip, dezenformasyon yapılacak bir konu değildir. Çok hassas ve çok insani bir durum var burada" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Afet Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısından sonra kentte "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Adıyaman genelinde deprem nedeniyle 3 bin 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 825 vatandaşın kurtarıldığını ifade eden Karaismailoğlu, il genelinde 2673 binanın depremden etkilendiğini söyledi.

Depremden etkilen binaların yarsında tarama işlemlerinin bittiğini ve enkaz kaldırma işine başladıklarını anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıkılan binalarda, hem yaşam kurtarmak için, hem de vefat eden vatandaşlarımızın daha hassas bir şekilde çıkarılması için bir çalışma yürütülmektedir. Biz bu kadar büyük bir enkazı, 2, 3 gün içinde şehir dışındaki hafriyat alanına çıkarabilecek durumdayız. Ama burada yaşam kurtarmaktan bahsediyoruz bugün bile depremden 112 saat sonra kurtardığımız bir vatandaşımız var. Vakit ve zaman bizim için gerekli, buradaki endişeler ortadan kalktıktan sonra çok hızlı bir şekilde işleri bitirip, bu şehirde yeni konutların yapımını konuşacağımız günler yakındadır."

İl genelinde personel, araç ve ekipman açısından bugün itibarıyla hiçbir ihtiyaçlarını olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Enkaz kaldırma işlemine başlamadığımız hiçbir yıkım yoktur. Tam 25 binin üzerinde çalışma arkadaşımız yani gönüllü, uzman arkadaşlarımız var. Bunun içinde de bin 100 yabancı ülkelerden gelmiş profesyonel dostumuz da burada enkaz kaldırma işlerinde bize yardımcı olmaktadır. Adıyaman genelinde vatandaşlarımız büyük bir duyarlılıkla buraya akın etmiştir. Bugün için fazlasıyla yetecek yardım malzemesi ve iaşe vardır. Günlük yaklaşık 500 bin öğün yemek çıkarılmaktadır, yani bütün vatandaşlarımıza yetecek kadar yemek çıkarılıp servis edilmektedir."

Elektrik sorununu ilçelerin çoğunda tamamen, bazılarında ise kısmen çözdüklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Merkezde yüzde 75 oranında elektriği vermiş bulunmaktayız, geriye kalanda zaten enkazın olduğu bölgelerdir. Özverili bir çalışma var, teknik ve uzman kişiler tarafından yapılıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu iş en doğru, bilimsel kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Yani birilerinin öyle gelip, Adıyaman'da bir enkazın başında fotoğraf çektirip, dezenformasyon yapılacak bir konu değildir. Çok hassas ve çok insani bir durum var burada. Biz sorumluluk makamında insanlar olarak ve bilimsel olarak bu enkazı en doğru bir şekilde kaldıracağız."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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