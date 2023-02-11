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Ticaret Bakanı Muş, depremlerden etkilenen Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

AA

Ticaret Bakanı Muş, depremlerden etkilenen Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

ADIYAMAN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Adıyaman'daki çalışmaları, arama kurtarma faaliyetlerini kısa bir süre içerisinde büyük oranda tamamlanma noktasına getirmiş olacağız." dedi.

Bakan Muş, Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Afet Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısından sonra kentte "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarının çok hızlandığını vurgulayan Muş, "Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta düne göre çok daha iyi. Hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bugün ve dün vatandaşlarımızı sağ kurtardık. Mucizeler gerçekleşiyor, arama kurtarma çalışmalarında hassasiyet devam ediyor. Bu da beklenen hızda ilerlememizi engelliyor." diye konuştu.

Güzel haberler almayı sürdüreceklerini ümit ettiğini belirten Muş, şöyle devam etti:

"Şu an kış aylarındayız. Evleri yıkılan, ağır hasar alan, orta hasarlı olan ve içine girilemeyecek ama yaşamını sürdürecek vatandaşlarımız var. Bir taraftan da bunun planlamasını yapıyoruz. Az önce koordinasyon toplantımızı bitirdik. Artık Adıyaman'da konteyner kentlerin nasıl kurulacağı, yeni Adıyaman'ın nereye kurulacağı, bir taraftan da bu tartışmaları yapmaya başladık. Şehri hızlı bir şekilde inşa edip, o süre zarfında da insanların hayatlarını idame edeceği geçici yapıların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor."

Büyük bir gayretle çalışmaların sürdüğünü anlatan Muş, şunları söyledi:

"Çalışmalar hem burada hem de ülkemiz genelinde titiz bir şekilde devam ediyor. Adıyaman'daki çalışmaları, arama kurtarma faaliyetlerini kısa bir süre içinde büyük oranda tamamlanma noktasına getirmiş olacağız. Bu noktadan sonra da temizleme, hafriyatın kaldırılması ve planlama kısmına geçiyor olacağız. İlgili kurumlar da buradaki vatandaşlarımıza yapılacak olan yardımlar, konteyner kentlerin planlanması, şehrin planlanması, hasar tespitlerinin yapılması gibi konularda çalışma yapıyor."

Su ve doğalgaz kesintileriyle ilgili değerlendirmede bulunan Muş, şöyle konuştu:

"Burada bir şeyi daha ifade etmek isterim. Alanın büyüklüğü bizi odak noktasında yoruyordu, şu an daha iyi organize olmuş durumdayız. 'Su yok, doğal gaz yok elektrik yok' gibi açıklamalar yapılıyor. Buradan her şeyi açık ve net bir şekilde insanımıza duyurmak anlatmak zorundayız. Doğal gaz biliyorsunuz yanıcı bir şey. Binalar çökmüş, içindeki tesisatlar kopmuş. Doğal gazı açtığımızda bunun patlamaya mı, yangına mı sebebiyet vereceğini bilemiyorsunuz. Biraz önce enerji bakanımız buradaydı onla bunu konuştuk. Japonya'da geçmişte bir deprem olduğunu, doğal gazı açtıktan sonra depremden hayatını kaybedenlerin yarısı kadar doğalgazdan kaynaklı yangında hayatını kaybedenlerin olduğunu ifade etti. Bu boyutunu kimse düşünmüyor. Vanayı çevirip doğal gazı açmak kolay ama onun sebebiyet vereceği sonuçları düşünmek zorundasınız. Bir yandan hayat kurtarmaya çalışırken diğer tarafta insanların hayatını kaybetmesine sebep olamayız. Bir diğer konu da su meselesi. Halen enkaz altında insanlar var. Suyu açtığınızda enkaz altında kalan yerlere kadar gidecek. Tesisatlar kırıldığı için su enkaza dolabilir. Yaşayan insanlar sudan kaynaklı hayatını kaybedebilir. Şebeke tahribatı olan yerde su dışarı çıkacaktır, şehrin içinde ayrı bir tablo ortaya çıkacaktır. Bir yandan da bunu düşünerek suyu ona göre açacağız. Biz buna rağmen kademeli olarak suyu belli yerlere vermeye başladık."

Elektrik kesintileriyle ilgili konuşan Muş, şöyle devam etti:

"Bir diğer konu da elektrik konusu. Hasar olan yerlerde elektriği açtığınız zaman bir tarafta arama kurtarma, bir taraftan da enkaz altındakiler var. Kablolar kesilmiş elektriği verdiğinizde hem arama kurtarma yapanları, hem de enkaz altındakilerin hayatını riske edebilirsiniz. Önce enkazı alıp, kopan bağlantı iletim hatlarını birleştirip ondan sonra açmak durumunda kalıyorsunuz, özellikle yıkımın olduğu yerlerde. Dışardan bakıldığında bu bir eleştiri konusu olarak gösteriliyor ama işin gerçekliği arka planı bu. Teknik olarak bu zaruretlerden kaynaklı adım atılıyorken imtina ediliyor. Arama kurtarma faaliyetleri tamamlandıktan sonra gereken adımlar daha hızlı atılacaktır."

Vatandaşların, Adıyaman'ın ana caddesi olan Valiliğin bulunduğu caddeye özel araçlarıyla gelmemeleri konusunda uyarıda bulunan Muş, "Orada iş makinelerinin arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını rahat şekilde sürdürmesine imkan versinler. Zamanla yarışıyoruz, onların oraya gelmesi bizim işimizi zorlaştırıyor. Gönüllü olarak gelenler de lütfen oraya araçlarıyla gelmesinler. Profesyonel ekiplerimizi oraya alıyoruz. Bu hassasiyetlerimize tüm vatandaşlarımızın riayet etmesini bekliyoruz çünkü 112 saat sonra bir yaşam kurtuldu. Dolayısıyla ilerleyen saatlerde de belki farklı yaşamları da kurtarabiliriz. Her gecikme bizim aleyhimize çalışıyor." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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