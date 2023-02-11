Adıyaman'da depremin 128. saatinde bir kişi enkazdan kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetin 128. saatinde bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi C Bloku enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Rümeysa isimli bir kızla iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kız, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 128. saatinde enkazdan çıkarılan Rümeysa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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