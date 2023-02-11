Adıyaman'da depremin 128. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetin 128. saatinde bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Gölcük Donanma Komutanlığı ile Giresun'dan gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını Yavuz Selim Mahallesi Mercan Sitesi enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan "Zeliha" isimli 10 yaşındaki bir çocukla iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından çocuk, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 128. saatinde enkazdan çıkarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- "Abi beni kurtarın"

Kurtarma ekibinde yer alan Gölcük Donanma Komutanlığı personeli Ertuğrul Şaban Işık, AA muhabirine, 3 gündür kazı yaptıkları enkazda küçük kızın sesini duyduklarını söyledi.

Aşağı inip küçük kızla temasa geçtiklerinde Zeliha'nın kendilerine "Abi beni kurtarın" diye seslendiğini anlatan Işık, şunları kaydetti:



"Küçük kızı kurtarırken gardrobunda Yadigar ismini verdiği bir elbisesi varmış. Bizden onu da almamızı istedi. Bunu duyunca tabi duygusallaştık. Cihazları çalıştırırken 'Kolonu keseceğiz korkma dedik', o da bize 'Abi kolumu kesmeyin' dedi. Biz de korkmasın diye onu sakinleştirdik. Zeliha'yı gördükten sonra yarım saat içerisinde çıkardık. Kendisinde zarar yoktu, sadece üşümüş ve korkmuştu."

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