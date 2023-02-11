Adıyaman'da depremzedelere helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinin kırsal mahallelerine askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri helikopter, içinde temel gıda malzemesi ile havalandı.

Kahta ilçesine bağlı Çıralık köyüne iniş yapan helikopterlerdeki askeri personel, yardım malzemelerini depremzedelere dağıttı.

Köy muhtarı Mehmet Parlak, yardımı ulaştıran askeri personele teşekkür etti.

Helikopterlerin gün içinde bir çok köye yardım ulaştırdığı belirtildi.

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