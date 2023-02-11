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Adıyaman'da 17 yaşındaki genç, depremin 138. saatinde enkazdan kurtarıldı

AA

Adıyaman'da 17 yaşındaki genç, depremin 138. saatinde enkazdan kurtarıldı

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki genç, 138 saat sonra kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hoca Ömer Mahallesi 215. Sokak'taki bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin hayatta olduğunu belirledi.

AFAD'ın yanı sıra Pakistan ve Vietnam'dan gelen arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Abuzer Baran Bakır, enkazdan sağ çıkarıldı.

Depremin 138. saatinde enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Bakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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