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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtarma ekipleri depremzedeye enkazda tahkimat yaparak ulaştı

AA

Kurtarma ekipleri depremzedeye enkazda tahkimat yaparak ulaştı

ADIYAMAN (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan 45 yaşındaki Sevgi Çolak, 136 saat sonra ekiplerce enkazda tahkimat yapılarak kurtarıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Ankara Nallıhan'dan gelen Kömür İşletmeleri AŞ'de çalışan madenciler, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Çınar Sitesi'nin enkazında da çalışma yürüten madenciler ile Tunceli ve Erzincan AFAD ekipleri, enkazın içinde yıkılma tehlikesi bulunan yerlerde tahtalarla tahkimat yapıp mahsur kalan Çolak'a ulaşmaya çalıştı.

Çolak'a yaklaşan kurtarma ekibi, tam olarak yerini belirlemeye çalıştı. Çolak'a ışığı görüp görmediğini ve ışığa göre nerede olduğunu soran kurtarma ekibi, bir süre sonra depremzedeye ulaştı.

Kurtarma ekibi, Çolak'ı 136 saat sonra enkazdan çıkarınca büyük sevinç yaşadı.

Kurtarma ekibinin enkazda yaptığı tahkimat ile depremzedenin yerini ışık tutarak belirlemeye çalıştığı ve ulaştığı anlar, Çolak'ın enkazda oturur vaziyette madencilerin kendisine müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.​​​​​​​

Kurtarma ekibinde bulunan 6 maden işçisinden Bilal Önder, AA muhabirine, mahsur kalan depremzedenin yerini elektrikçi Gökhan isimli bir kişinin sayesinde bulduklarını söyledi.

Depremzedeye ulaşmak için 6-7 saat çalıştıklarını belirten Önder, "Arkadaşlarla tahkimat yaparak girdik. Canlıya ulaştık. Çok heyecanlıydık. Yorulsak da yorulmak nedir bilmiyorduk." dedi.

Maden mühendisi Lütfi Konak da herkesi çıkartana kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Ümidimizi yitirmeyelim. Allah'tan umut kesilmez. Herkesi çıkarana kadar buradayız." ifadesini kullandı.


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