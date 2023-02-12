Ülkenin dört bir yanında gönüllüler deprem bölgesinde yaraları sarıyor

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL/MÜSLÜM ETGÜ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler, depremzedeler ile arama kurtarma çalışmalarına katılanlara yemek ve sıcak ikramlar hazırlıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanından gönüllü vatandaşlar, depremden etkilenenler ile kurtarma çalışması yürüten binlerce ekip için kolları sıvadı.

Kentin farklı noktalarında kurdukları ocaklarda çorba ve yemek pişiren gönüllüler, bölgede yeme içme ihtiyacının giderilmesine destek oluyor.

- "Herkes yaraları sarmak için çaba sarf ediyor"

Aşçı Hayri Demet, deprem haberini duyar duymaz arkadaşları ile Gümüşhane'den Adıyaman'a doğru yola çıktıklarını söyledi.

Saatler süren yolculuğun ardından kente ulaştıklarını anlatan Demet, "Burada 24 saat sıcak çorba çıkarmaya çalışıyoruz. Günlük 3 bin çorba dağıtıyoruz. Keşke elimden daha fazlası gelse de yapsak. Ölülerimiz var, acımız büyük ama büyük bir milletiz, Allah'ın izniyle bu felaketin altından kalkacağız. Doğusu ve batısı ile bir milletiz, Allah'ın izniyle küllerimizden kalkarız." dedi.

Çalışmalara İstanbul'dan katılan Türk Kızılay gönüllüsü Ahmet Koçboğa da "Gönüllüler isimsiz kahramanlardır. İşin perde arkasını gönüllüler oluşturuyor. İki gündür buradayız, olanlara yürek dayanmaz. Ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkes burada. Türkiye bu 10 ilde. Herkes yaraları sarmak için çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Dar günde hep kenetleniyoruz"

Konya'dan bölgeye gelen öğretmen Ayşe Uyar ise "Aynı anda 10 ilde deprem oldu, acımız büyük. Biz de burada yaşayanlara destek olmak için geldik. Nihayetinde ülke olarak biriz, beraberiz. Böyle bir günde evde oturamazdım. Çıkıp geldik, çorba yaparak destek olmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Kayseri'den gelen Ziya Ekir de "Gün birlik günü. Hep beraber bu zor günlerde kardeşlerimizin yanında olmak için geldik. Bir nebze de ikramlarda bulunuyoruz. Bu manzara bizi her ne kadar üzse de bu birlik ve beraberlik bizi çok sevindirdi. Çok şükür ülkemizin her yerinden insanlar burada. İşte özümüz bu. Dar günde hep kenetleniyoruz." diye konuştu.

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