GÜNCELLEME - Adıyaman'da, depremden 152 saat sonra 2 kardeş canlı çıkarıldı

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 152 saat sonra Adıyaman'da iki kardeş yaralı olarak kurtarıldı.

Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki blokun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 22 yaşındaki Rabia Kırmızı'nın sesi duyuldu.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı. Rabia Kırmızı, ilk müdahalesinin ardından çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra ise Rabia'nın ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı'ya da ulaştı. Elif Kırmızı da ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.



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