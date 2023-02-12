Adıyaman'da enkazdan 153 saat sonra kurtarılan Rukiye, annesinin görüntülü aranmasını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da enkazdan 153 saat sonra kurtarılan Rukiye, annesinin görüntülü aranmasını istedi

AA

Adıyaman'da enkazdan 153 saat sonra kurtarılan Rukiye, annesinin görüntülü aranmasını istedi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da enkaz altında kalan 23 yaşındaki Rukiye Sancar, 153 saat sonra kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi enkazında çalışan arama kurtarma ekipleri, 153 saat sonra Rukiye Sancar'ı kurtardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Sancar, ekiplerden su istedi, anne babasının nasıl olduğunu sordu. Su verileceğini belirten sağlık ekipleri, herkesin Rukiye'yi beklediğini söyledi.

Anne ve babasını soran ve herkesin iyi olduğu cevabını alan Rukiye, annesinin cep telefonuyla görüntülü aranmasını istedi.

Sağlık ekipleri de görüntülü arama yapılması halinde Rukiye'nin annesinin panikleyebileceğini söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) YIKILAN BİNANIN DUVARINDA DÜĞÜN FOTOĞRAFI ASILI KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YIKILAN BİNANIN DUVARINDA DÜĞÜN ...
(Görüntülü)ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU, AFAD AFET KOORDİNASYON MERKEZİNDE KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU, AFAD AFET ...
(Görüntülü) POLİS MEMURU, DEPREMDE YIKILAN BİNADA MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİS MEMURU, DEPREMDE YIKILAN BİNADA ...
(Görüntülü) TUNCELİ?DEN DEPREM BÖLGESİNE GİDEN 2 ARKADAŞ, ENKAZDAKİ 22 KİŞİYİ TESPİT ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TUNCELİ?DEN DEPREM BÖLGESİNE GİDEN 2 ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA JANDARMA İZ KÖPEĞİ TESPİT ETTİ, 3 KİŞİ KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA JANDARMA İZ KÖPEĞİ TESPİT ...
Tunceli´den deprem bölgesine giden 2 arkadaş, enkazdaki 22 kişiyi tespit etti 
YEREL HABERLER Tunceli´den deprem bölgesine giden 2 arkadaş, ...
Deprem, Adıyaman'daki tarihi tümülüsteki sütunu da devirdi
YEREL HABERLER Deprem, Adıyaman'daki tarihi tümülüsteki sütunu da ...
(Görüntülü)152&#039;NCİ SAATTE 2 KADIN DAHA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)152'NCİ SAATTE 2 KADIN DAHA ENKAZDAN ...
Yangına gelen ekip, 152 saat sonra enkazdan Rukiye'yi çıkardı; itfaiye eri ağladı
YEREL HABERLER Yangına gelen ekip, 152 saat sonra enkazdan Rukiye'yi ...
(Görüntülü)MEHMET AKİF MAHALLESİ YAMANLAR SİTESİNDE 153 SAAT SONRA BİR KADIN ENKAZDAN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MEHMET AKİF MAHALLESİ YAMANLAR SİTESİNDE ...
(Görüntülü)ADIYAMAN?DAKİ ARAMA KURTARMA, ENKAZ KALDIRMA VE ÇADIRKENT KURULUMLARININ DRONE GÖRÜNTÜLERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN?DAKİ ARAMA KURTARMA, ENKAZ ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA DEPREMDE YIKILAN BİNANIN MÜEAHHİDİ GÜRCİSTAN&#039;A KAÇARKEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA DEPREMDE YIKILAN BİNANIN ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA TAM TEŞEKKÜLLÜ SAHRA HASTANESİ KURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA TAM TEŞEKKÜLLÜ SAHRA ...
(Görüntülü) 8 YAŞINDAKİ AHMET, 151 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 8 YAŞINDAKİ AHMET, 151 SAAT SONRA ...
GÜNCELLEME - Adıyaman'da, depremden 152 saat sonra 2 kardeş canlı çıkarıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adıyaman'da, depremden 152 saat sonra 2 ...
8 yaşındaki Ahmet, 151 saat sonra enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Ahmet, 151 saat sonra enkazdan ...
Adıyaman'da, depremin 152. saatinde bir kadın canlı çıkarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da, depremin 152. saatinde bir kadın canlı ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA 17 YAŞINDAKİ BARAN, 138&#039;İNCİ SAATTE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA 17 YAŞINDAKİ BARAN, ...
Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir ...
Ülkenin dört bir yanında gönüllüler deprem bölgesinde yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Ülkenin dört bir yanında gönüllüler deprem bölgesinde ...
Vietnam ekibi ilk defa yabancı bir ülkede arama kurtarma çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Vietnam ekibi ilk defa yabancı bir ülkede arama ...
Kurtarma ekipleri depremzedeye enkazda tahkimat yaparak ulaştı
YEREL HABERLER Kurtarma ekipleri depremzedeye enkazda tahkimat ...
Adıyaman'da deprem sırasında kara yollarında oluşan yarıklar onarılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da deprem sırasında kara yollarında oluşan ...
Sağlık Bakanlığı'ndan Adıyaman'a tam teşekküllü sahra hastanesi
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı'ndan Adıyaman'a tam teşekküllü sahra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.