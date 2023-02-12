Adıyaman'da enkazdan 153 saat sonra kurtarılan Rukiye, annesinin görüntülü aranmasını istedi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da enkaz altında kalan 23 yaşındaki Rukiye Sancar, 153 saat sonra kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi enkazında çalışan arama kurtarma ekipleri, 153 saat sonra Rukiye Sancar'ı kurtardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Sancar, ekiplerden su istedi, anne babasının nasıl olduğunu sordu. Su verileceğini belirten sağlık ekipleri, herkesin Rukiye'yi beklediğini söyledi.

Anne ve babasını soran ve herkesin iyi olduğu cevabını alan Rukiye, annesinin cep telefonuyla görüntülü aranmasını istedi.

Sağlık ekipleri de görüntülü arama yapılması halinde Rukiye'nin annesinin panikleyebileceğini söyledi.





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