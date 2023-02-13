Çin'den gelen 290 kişilik ekip deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

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ADIYAMAN (AA) - SUAT ÖZTÜRK/ÖZKAN BİLGİN - Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye Çin'den gelen afet yardım müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütüyor.

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden biri de Çin oldu.

290 kişilik uzman ekip, depremin en çok etkilediği illerden Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da hayat kurtarıyor.

Adıyaman'da bulunan ekipler, tam donanımlı özel ekipman ile enkazda kalanların çıkarılması için çalışıyor.

Ekip lideri Wang Yi, AA muhabirine, Çin'in 2008 yılında yaşadığı depremde Türkiye'nin kendilerinin yanında olduğunu söyledi.

Şimdi de kendilerinin Türkiye'de deprem bölgesine koştuklarını aktaran Wang Yi, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ikinci depremin olduğunu anladığımız anda buraya gelmeye karar verdik. Hızlı bir şekilde koordine olduk. Toplamda 290 kişi Türkiye'deyiz. Ekipman olarak tedarikli geldik. Ekiplerimiz tam kapasite hazır. Bu alanda termal ve ses taramalar yapıldı. Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çin ve Türkiye ilişkilerimiz daha uzun ve daha kardeş seviyeye gelecek. Dirayetli olun, daha iyi olacak."

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