Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 35 yaşındaki Bünyamin İdacı, 177 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Somalı 20 madenciden oluşan arama kurtarma ekibi, Bulvar Caddesi'ndeki 8 katlı Kılıç Apartmanı'nın enkazında çalışma yürütüyor.

Uzun süredir bu binada çalışma yürüten ekip, enkazdan ses almaları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. "Domuzdamı" tahkimatı olarak adlandırılan yöntemi kullanan ekipler, 35 yaşındaki Bünyamin İdacı'yı sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen İdacı, hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, operasyon sonrasında göz yaşlarına hakim olamayarak birbirlerine sarıldı.

Ekip sorumlusu İlhan Çolak, AA muhabirine, 5 gündür aralıksız arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini, burada birçok mucizeye şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Bugün de o mucizelerden birini yaşadıklarını ifade eden Çolak, "Ekibimle sabahtan bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarda bir can daha kurtardık. Herkesin emeğine sağlık. Konuşacak kelime bulamıyorum. Türkiye'miz için ilkleri başarıyoruz." dedi.



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