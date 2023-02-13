Adıyaman'da 6 yaşındaki çocuk depremden 178 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Miray isimli çocuk, 178 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Alitaş Mahallesi'ndeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremden 178 saat sonra Miray ismindeki 6 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı.

Küçük Miray, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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