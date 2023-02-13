Adıyaman'da enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen kentteki cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınmasının ve fotoğraf teşhis işlemlerinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile belediye mezarlığına kurulan savcılık biriminde yapıldığı kaydedildi.

Vatandaşların yakınlarıyla alakalı sorgulamaları yine aynı hastane girişindeki bilgilendirme servisinde bulunan görevlilerden öğrenebileceği ifade edildi.

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