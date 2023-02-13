Adıyaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da ziynet eşyaları çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarına karışanları yakalamak üzere çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de deprem nedeniyle tahliye edilen Gökdeniz Sitesi'nde Ö.Y. ile U.Y'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında ziynet eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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