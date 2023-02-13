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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da iki kardeşi enkazdan kurtaran gönüllüler yaşadıklarını anlattı

AA

Adıyaman'da iki kardeşi enkazdan kurtaran gönüllüler yaşadıklarını anlattı

ADIYAMAN (AA) - RECEP BİLEK/BİLAL KAHYAOĞLU - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 152 saat sonra Adıyaman'da iki kardeşin kurtarılmasını sağlayan gönüllüler yaşadıklarını anlattı.

Kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Gölcük Tersanesi Komutanlığı, Sultangazi AFAD gönüllüleri, Şanlıurfa Karaköprü ve Ordu Fatsa belediyeleri ekipleri, Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'nin enkazından ses duydu.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Rabia Kırmızı, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı. Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra ise Rabia'nın ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı'yı da kurtardı.

Kurtarma çalışmasında yer alan tersane işçisi Murat Özkara, AA muhabirine, Gölcük Tersane Komutanlığından depremin 3. günü Adıyaman'a geldiklerini belirtti.

Kente gönüllü olarak geldiğini söyleyen Özkara, şunları dile getirdi:

"Fabrikalarımızdan komutanlarımızın, amirlerimizin direktifleri, yardımlarıyla buraya geldik. Adıyamanlı kardeşlerimize yardımcı olmak için. Cenazesi olan kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize Allah yardımcı olsun. Dördüncü gününden itibaren Mercan Sitesi'nde enkaz çalışmalarına katıldık. Sağ olduğunu düşündüğümüz Elif, Rabia kardeşlerimizi 3 gün boyunca aradık. Şanlıurfa'dan, Ordu Fatsa'dan vinç operatörü arkadaşlarımızın yardımıyla aradık. Aynı zamanda Ermenistan'dan gelen yardım ekibinin büyük katkılarının yardımıyla Amerikan ekibinin büyük katkılarıyla bugün sonuca ulaştık."

Duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden Özkara, "1999 yılında biz de depremde sevdiklerimizi enkazdan çıkardık, biz de enkazdan çıktık. Bugün de görev sırası bize geldi. Kardeşlerimiz çıktığında, kendi kardeşlerim, kendi evlatlarımmış gibi sevinip ağladım." diye konuştu.

Salih Toprak ise Şanlıurfa'dan gönüllü olarak gelebilmek için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Büyük bir deprem felaketi yaşandığına işaret eden Toprak, "Bizim gelişimiz Allah rızası için. Devletimizin başı sağ olsun, Allah milletimize sabır versin. Allah bize böyle günler bir daha yaşatmasın. Her şeyi devletten bekliyoruz. Herkes elini taşın altına koysun. Herkes elinden ne geliyorsa yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Gülşen Sıldıroğlu da İstanbul Sultangazi AFAD gönüllüsü olduğunu ve salı günü kente geldiğini söyledi.

Enkazdan kurtardıkları her depremzede için inanılmaz mutlu olduklarını vurgulayan Sıldıroğlu, "Vatanın, milletin başı sağ olsun, kalanlara Allah sabır versin. Gönlüm, tamamen arama kurtarma çalışmaları bitene kadar buradan gitmek istemiyor. İnşallah daha nice canlar çıkartırız." dedi.


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