İran, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde depremzedelere hizmet vermeye başladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/İLYAS GÜN - İran Ordusu Kara Kuvvetleri Sağlık İdaresi Komutanlığına bağlı 56 kişilik ekip, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde yaralıları tedavi ediyor.

"İsrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da, Sümerevler Atletizm Pisti'nde İran tarafından sahra hastanesi kuruldu.

İran Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık İdaresi Komutanı Dr. Habib Sadr, AA muhabirine, "50 yataklı sahra hastanesiyle yardım için buraya geldik. İnşallah bu büyük deprem faciasının yaralarını birlikte saracağız." dedi.

Sahra hastanesinde bir röntgen cihazı, ameliyat odası, laboratuvar, eczane ve 5 kişilik yoğun bakım odası olduğunu anlatan Sadr, burada 56 kişilik doktor, hemşire ve teknisyen ekibiyle çalıştıklarını kaydetti.

Hastanede hafif yaralı olanlara müdahale ettiklerini belirten Sadr, "En mühimi çocuklar. Enfeksiyon hastalıkları şimdi fazlalaşıyor. Onları tedavi ettik. Bu acı İran milletinin acısı. Biz kardeş milletleriz ve ne zaman ihtiyaç olsa biz burada yardımcı olacağız." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.