Muhammed Cafer'i 198'inci saatte kurtaran ekipteki madenci Güneş, o anları anlattı:

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'i, depremden 198 saat sonra kurtaran ekipteki madenci İlyas Güneş, Çetin'in kurtarılmasına çok sevindiklerini belirterek, 7-8 günlük yorgunluklarının silindiğini söyledi.

İlyas Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekibi olarak Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi'ndeki 7 katlı Fırat Sitesi'ne saat 03.00 sıralarında geldiklerini anlattı.

Kendilerinden önce görev yapan ekibin ulaştığı iki kişinin cansız bedenini enkazdan çıkardıklarını söyleyen Güneş, ailenin yakınlarından evin planı, odaların yeri, nerede yattıkları, kaçıncı katta oldukları gibi bilgiler aldıklarını ifade etti.

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Güneş, deprem sırasında evdekilerin nerede olduklarını da tahmin etmeye çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Belki salonda televizyon izliyorlardır diye düşündük. Bugün sağ çıkardığımız Muhammed Cafer kardeşimiz PUBG oynuyormuş o saatte, bize kendi söyledi. Kepçeyle ayaklarımızın altındaki hafriyatı alırken orada bir delik açıldı ve birden bir ses duyduk, 'buradayım' diye. Bizden ilk istediği şey su ve et yemeği oldu. Çok acıktığını söyledi. Ondan sonra üzerine kısa kısa direkler koyarak tahkimat yaptık, oradan Muhammed Cafer kardeşimize ulaştık."

Muhammed Cafer Çetin'in belinden aşağısının yığıntıda kaldığını gördüklerini ifade eden Güneş, "Bunları elden ele çıkardık, Cafer kardeşimizi böyle kurtardık. Ve bundan da çok mutluyuz şu an. Bize burada, 7-8 günden beri acayip, çok güzel bir mutluluk yaşattı ve şu an bütün yorgunluğumuz da geçti." dedi.

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