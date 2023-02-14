Çocuklardaki deprem travmasının izleri çadır kentteki oyun alanıyla silinmeye çalışılıyor

ADIYAMAN (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/RECEP BİLEK - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da kurulan çadır kentte oluşturulan oyun alanı, çocuklar için hayatın az da olsa normale dönmesini sağlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden biri, Adıyaman oldu.

Kentte Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde asker ve polisler tarafından çocuklar için oyun alanı oluşturuldu.

Antalya ve Batman'dan gelen 25 gönüllü öğretmenle resim yapan, oyun oynayan çocuklara psikososyal destek de veriliyor. Bu destekle depremin çocuklarda neden olduğu travma izlerinin silinmesi hedefleniyor.

Oyun alanını sık sık ziyaret eden jandarma ekipleri de çocuklara sarılarak sohbet ediyor.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli rehber öğretmen Serap Polat, AA muhabirine, depremin ardından çocuklar için seferber olduklarını söyledi.

Depremzedelerin yaşadıkları olumsuzlukları bir an önce üzerlerinden atabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı projesiyle Adıyaman'a geldiklerini belirten Polat, "Depremden zarar gören bütün illerde benzer çalışmalar yapılıyor. Şunu gördük. Çocuklar burada deşarj olup çadırlara gittiklerinde, güler yüzle çadıra girdiklerinde anneleri rahatlıyor. Çocuğu olmayan bir yan çadır varsa buraya da rahatlama bulaşıyor." ifadesini kullandı.

- "Çocuklar uyandığımızda üşümeyelim diye ateş yakıp bizi bekliyorlardı"

Öğretmenler olarak öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Tamamen psikolojik ilk yardıma dayalı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bir ekibiz. 'Bir çocuk gülerse dünya güler' sloganıyla buraya geldik. Geldiğimiz gün çocuklara baktığımızda hepsi panik ve korku içindeydi. İlk gün burada yaklaşık 20 çocukla çalışabildik. Çünkü bizlere güvenemediler ama ikinci gün geldiğimizde çadırımızın önünde bir ateş yakılmıştı ve çocuklar bizi bekliyorlardı. Çadırda uyuduğumuzu düşünmüşler. Çocuklar uyandığımızda üşemeyelim diye ateş yakıp bizi bekliyorlardı."

Çocukların artık rahatlamış durumda olduklarını dile getiren Polat, "Arkadaşlarımız, psikolojik müdahaleyle günlük hayata çok hızlı adapte olmalarını sağlamaya çalışıyor. Travmatik yaşantıları olan yetişkinlere de ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü burada çok büyük acılar yaşanıyor. Bu acıların içinde dayanışma ve birliğin ne kadar güzel ilerlediğini gördük. İyi ki bakanlığımız bizi buraya gönderdi, iyi ki burada bir işin ucundan tutabildik." diye konuştu.

Televizyon karşısındaki çaresizlikle geldiklerinde yaşadıkları onur ve gururun bambaşka olduğuna işaret eden Polat, "Şu ana kadar 600-700 çocuğa ulaştık. Gittikçe bu sayı artıyor. Anonslar yapıyoruz aileler çocuklarını buraya getirmesi için. Buradaki kolluk kuvvetleri de çocukların güvenliği için elinden geleni yapıyor." dedi.

Polat, alanda çocuklarını bekleyen annelere de aile destek programını uyguladıklarını sözlerine ekledi.





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