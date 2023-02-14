Deprem bölgesinde imamlar ezanı ambulanslardan okuyor

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ADIYAMAN/HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde kurulan çadır kentlerde ezan ve selalar ambulanslardan okunurken vatandaşlar namazını çadırdan oluşturulan mescitlerde kılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok hasara uğrayan illerden Adıyaman'da, pek çok cami de zarar gördü.

Kentte Sümerevler Atletizm Pisti'nde oluşturulan çadır kentte ezan ve selalar ambulans megafonundan okunuyor. Vatandaşlar namazlarını ise Tunceli Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından kurulan çadır mescitte kılıyor.

Çadır kentte ezan okuyan Adıyaman Merkez Mehmet Kırçalı Camisi İmam Hatibi Ali Çelik, AA muhabirine, deprem nedeniyle camilerde ciddi hasar oluştuğunu söyledi.

Birçok insanın depremde hayatını kaybettiğini hatırlatan Çelik, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Din görevlileri olarak her zaman olduğu gibi bu depremde de halkın yanında olduklarını belirten Çelik, "Burada ezanları ambulanstan okuyoruz. Kadın ve erkek mescitlerinde namazlarımızı kılıyoruz. Cuma namazını da yine burada kılacağız. Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla görev aldık. Bu hizmeti elimizden geldiği kadar yapacağız. Bugünler inşallah atlatılacak. Bu sıkıntılı günlerden geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Hatay'da görevlendirilen din görevlisi Mustafa Karateke de Kırıkhan Devlet Hastanesi önünde ambulans megafonundan ezan okudu.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri olarak bölgede bulunduklarını, hastanede nöbet usulü görev yaptıklarını anlattı.

Kabristanlıkta da görev aldıklarını aktaran Başar, "Burada ihtiyaç olması durumunda teşhiste ve cenaze defninde personelimiz görev alıyor. Psikolojik destek anlamında depremzedelere yardım sağlıyoruz, vakit namazlarında ezan okuyoruz." dedi.

Başar, ezan sesini sağlık personelinin araçlarıyla vatandaşlara duyurmaya çalıştıklarına işaret ederek "Şu an çözümü böyle bulduk. Bundan sonra ilk etapta camilerimizin ses sistemlerini açacağız nasip olursa." diye konuştu.





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