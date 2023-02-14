Adıyaman'da 207 saat sonra 45 yaşındaki Ramazan Yücel enkazdan çıkarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 45 yaşındaki Ramazan Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Ramazan Yücel'e ulaştı.

Yücel, 207 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





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