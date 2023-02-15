Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan Adıyamanlı aile yaşadıklarını anlattı

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ADIYAMAN (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/İLYAS GÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binadan son anda kurtulan 5 kişilik aile, yaşadıklarını anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok hasar gören iller arasında bulunan Adıyaman'da yaşadıkları apartman dairesinde depreme yakalanan Atar ailesi, yıkılan evlerinden son anda çıkmayı başardı.

Depremzede ailenin üyesi Savcı Atar, AA muhabirine, deprem sırasında yatakların beşik gibi sallandığını, uyanarak evdekilere seslendiğini söyledi.

Beş katlı binanın çökmeye başladığını belirten Atar, "Demir kapı kilitliydi. Tekmeyle zoraki kapıyı araladık. Yalın ayak dışarı çıktık. Allah'ın tufanıydı. Daha sonra deprem olduğunu anladım. İçeridekileri kurtarmaya çalıştım. Kendimizi dışarı attıktan sonra binamız yıkıldı." dedi.

Çocuklarının da kendi evlerine yakın bir yerde ikamet ettiğini anlatan Atar, "Karanlıkta yalın ayak diğer binalara gittim. Çocuklarımın binası tuz buz olmuş. Daha sonra bayılmışım. En üst katta oldukları için en yüksekte kalmışlar. Vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarılmışlar." ifadesini kullandı.

Depremin ardından çadır kentte kaldıklarını aktaran Atar, "Milletimiz, devletimiz var olsun. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Kimisi memleketinden yemiyor içmiyor, gönderiyor. Bütün ülkemiz varını yoğunu bize gönderiyor. Bu felaketlerle bir daha Allah bizleri karşı karşıya getirmesin." diye konuştu.

Eşi Ayşe Atar da evlerinin yıkıldığını ama evlatları sağ olduğu için mutlu olduklarını dile getirdi.

8 yaşındaki İsa Mert Atar da deprem olduğunda uyuduğunu kaydederek, "Dışarıda uyandım. Ne olduğunu anlamadım. Ablamın yanına gittik. Korktum o gece. Yeğenim vardı 1,5 yaşında, onu düşündüm, dualar ettim." dedi.





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