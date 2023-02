Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'ya hüzünlü veda

ADIYAMAN (AA) - RECEP BİLEK - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Adıyaman'da bulunan Meksika ekibi, çalışmalar sırasında rahatsızlanarak ölen arama kurtarma köpekleri Proteo'ya veda etti.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetleri için Meksika'dan Türkiye'ye gelen 150 kişilik ekipte yer alan Proteo, enkazlardan üç kişinin sağ çıkarılmasında önemli rol aldı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanarak ölen Proteo'ya Meksika ekibi veda etti.

Proteo'nun eğitmeni Juan Carlos Villeda Marquez, AA muhabirine, öncelikle Türkiye'nin acısını paylaştıklarını söyledi.

Depremden dolayı Meksika halkı, ordusu ve devleti olarak çok üzgün olduklarını vurgulayan Marquez, "Bizi ordumuz görevlendirdi. Kardeş ülkemize destek vermeye geldik. Türk ekipleriyle birlikte çalışmak için buradayız. Amacımız, yardıma koşmaktı. Çok üzgünüz. İnsanları enkaz altından çıkarmak, ailelerin acısını bir nebze de olsa dindirmek için buradayız." dedi.

Orduda köpek eğitmeni olarak görev yaptığını, Proteo'nun Meksika'nın yanı sıra Haiti, Guatemala, Ekvador gibi birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan Marquez, Türkiye'nin deneyimli arama kurtarma köpekleri Proteo için son görev olduğunu anlattı.

- "Her zaman sahaya çıktığımızda birbirimize destek oluyorduk"

Proteo'nun görevi boyunca arama kurtarma çalışmalarında birçok insanı kurtardığını belirten Marquez, "Misyonunu tamamlamış oldu. Buraya gelirken onu tecrübesini aktarmak üzere getirmiştik. Buradaki birçok enkazdan canlı çıkarmaya yardımcı oldu. Birçok yer tespiti yaptı. O konuda Proteo değerli köpek bizim için, daha çok can dostumuz. Öncelikle can dostumu kaybettim. Çok üzgünüm, gözlerim doluyor. Birçok operasyona beraber katıldık. Her zaman sahaya çıktığımızda birbirimize destek oluyorduk." diye konuştu.

- "Bir köpekten ziyade bizim için bir dost, kurtarıcıydı"

Depremde enkaz altındaki insanlara yardım edip Proteo ile beraber eve dönmeyi hedeflediklerini ancak bunun gerçekleşemediğini ifade eden Marquez, şunları kaydetti:

"Bir köpekten ziyade bizim için bir dost, kurtarıcıydı. Burada da sahaya çıktığımız son gündü. Aynı şekilde beraber sahadan dönmeyi umuyorduk. Uzak bir yerden geldiğimiz için, bunu da göz önünde bulundurmak lazım, iklim şartları bir olmadığı için bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşadı. En iyi köpeğimizdi. Son görevden beraber dönemedik. Maalesef onu kaybettik. Kampın bahçesine gömüp tören düzenledik."

Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'ndaki AFAD çadır kampında kaldıklarını belirten Marquez, ekiplerinin bir parçasını, can dostlarını burada bırakacaklarını ifade etti.









