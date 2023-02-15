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Depremin 207. saatinde ulaşılan Berat'ın hayali AFAD gibi insanları kurtarmak

AA

Depremin 207. saatinde ulaşılan Berat'ın hayali AFAD gibi insanları kurtarmak

ADIYAMAN (AA) - RECEP BİLEK - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da kaldığı enkazın altından 207 saat sonra kurtarılan Berat Yücel, yaşadıklarını anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Adıyaman Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında kalan 11 yaşındaki Berat Yücel, AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve Jandarma ekiplerince 207 saat sonra sağ olarak çıkarılıp hastaneye kaldırılmıştı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Berat Yücel, AA muhabirine, 5. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Deprem sırasında kendisinin bir odada, annesinin de diğer odada olduğunu belirten Yücel, "Enkazda kaldığım yer çok alçaktı. Nefes alacak, yatacak yer yoktu. Çıkmaya çalışıyorum, her yer taştı, önü kapanmış. Kepçe sesi geliyordu. Taşı alıyorum, duvara vuruyorum... Sonra AFAD geldi, sesimi duydular. Yukarıda ışık patlamıştı. Işığın demiri hala üstündeydi. Onu yukarı doğru vuruyordum. Bir ses, 'Burada ses var.' dedi. AFAD geldi, açtı. Oradan çıktım." ifadelerini kullandı.

Enkazda bir pantolon bulup içine girdiğini dile getiren Yücel, "Belki yarın çıkarım, dedim. Akşam mı, sabah mı, hiçbir şey bilmiyordum. Kepçe sesi geliyordu. 'Ben buradayım ağabey, yardım edin.' dedim. Sesimi duymadılar, başka yere gidecekler sandım. Korktum. Adamlar baktım, kapıyı açtı." dedi.

Yücel, 7 gün boyunca hiçbir şey yemediğini, ağzının kuruduğunu anlatarak "Fenerbahçeliyim. Çıktığımda çok mutlu oldum. Bundan sonraki hayalim ambulansçı olmak, AFAD gibi insanları kurtarmak. İsteğim bir şey yok, sadece annem." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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