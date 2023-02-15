Adıyaman'da 17 cami depremin ardından yeniden ibadete açıldı

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL/MÜSLÜM ETGÜ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da hasar görmeyen 17 cami, müftülük tarafından yeniden ibadete açıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Adıyaman'daki 89 camiden 17'sinin hasar görmediği tespit edildi.

Hasar görmeyen camilerin yeniden ibadete açılması için çalışma başlatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle abdesthanelere yeniden su verildi. Ayrıca merkezi ezan sistemi devreye alındı.

Müftülük, tarihi mezarlar ve diğer yapılarla ilgili de tespit çalışması başlattı.

- "Ayakta kalmaya gayret ettik"

İl Müftüsü Mehmet Taştan, AA muhabirine, ülkenin büyük felaket yaşadığını, afetin üstesinden gelmek için de herkesin mücadele ettiğini söyledi.

Depremin ardından ülkenin dört bir yanından yardımlar geldiğini dile getiren Taştan, "Depremde önceliği enkazda kalanların kurtarılmasına ayırdık. Hastane ve mezarlık arasında bir koordinasyon kurduk. Oraya sürekli ekiplerimizi yönlendirdik. Savcılığımızın tespitinden sonra hayatını kaybedenler mezarlığa gönderildi. İlk günlerde elektrik ve su kesildiği için teyemmümle hayatını kaybedenleri defnettik. Bu konuda başkanlığımız fetva yayımladı. Çok büyük bir olay. Ona rağmen ayakta kalmaya gayret ettik." dedi.

- "Ezan hiç susmadı"

Devletin milletiyle bir bütün olarak depremzedelerin yardımına koştuğunu vurgulayan Taştan, şunları kaydetti:

"Merkezde 89 camimiz var, 17 camimiz sağlam ve ibadete açık. Bu camilerde din adamlarımızı görevlendirdik. Hizmet verilmeye başlandı. Bugün bu camilerde merkezi sistemimizi kurduk. Gölbaşı ilçesinde de bir merkez sistem kuruyoruz. Diğer ilçelerde bir sıkıntı olmadı, ezan okunuyor. Şu an tüm arkadaşlarımız sahada, yardımlarımız sürüyor. Bu millet büyük bir millet, ayakta kalmaya gayret edeceğiz. Ezan hiç susmadı bundan önce de okunuyordu. Şimdi merkezi sistemle Kuran-ı Kerim okunmaya başlayacak. Yine mezarlıklarda Kuran'ı Kerim okunacak. Bu acil durumda ne yapılması gerekiyorsa vatandaşlarımız için yapıyoruz. Erzurum Belediyesinin desteğiyle 17 camide su depoları kurduk. Ekipler o depolara sürekli su taşıyor."

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