Hollandalı sağlıkçılar depremin yaralarını sarmak için Türkiye'de

ADIYAMAN (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/İLYAS GÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'a Hollanda'dan gelen gönüllü sağlık ekibi, depremzedeleri muayene ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören şehirlerden biri de Adıyaman oldu. Depremin ardından, Hollanda'dan 24 doktor ve hemşireden oluşan ekip, depremzedelere yardımcı olmak için Türkiye'ye geldi.

AFAD koordinesinde Adıyaman'a gelen ekip, burada Adıyaman Üniversitesi kampüsünde UMKE tarafından oluşturulan sahra hastanesinde vatandaşları muayeneye ediyor.

- Hollanda'da çalışan Türk ve Afgan asıllı doktor çift de Türkiye'de

Afgan asıllı Hollandalı doktor Shakib Sana, AA muhabirine, Türkiye'ye sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için geldiğini söyledi.

Eşinin Türk olduğunu söyleyen Sana, "Yardımcı olmak istedik. Birkaç gün içinde gönüllü olarak uçak ayarlandı. Hollanda'dan Adıyaman'a geldik. Gönüllü olarak burada çalışıyoruz. Biz burada insanlık görevimizi yapıyoruz. Bu insanların birliğini gösteriyor. Türkiye'deki insanlara ve kurumlara katkımız olması için geldik. Omuz omuza çalışalım. Acı çok büyük." diye konuştu.

Sana'nın eşi doktor Sevilay Temel ise Hollanda'da uzman doktor olarak çalıştığını belirtti.

Hollanda'dan 7'si doktor 24 sağlık çalışanı olarak geldiklerini belirten Temel, "112, UMKE ve AFAD ile birlikte buraya bir çadır hastane ve eczane kurduk. UMKE doktorlarıyla güzel bir şekilde entegre edilmiş bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Doktor Jaco Suijker ise depremin televizyonda gördüğünü, haberlerden çok etkilendiğini anlattı.

İnsanlara yardımcı olmak için geldiğini söyleyen Suijker, "Gönüllülerin birleşip birlikte bu kadar güzel işler yapması beni çok mutlu etti. Buna bir katkıda bulunduğumdan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlara bir faydamız olduğu için mutluyuz"

Hollanda'dan gelen ekipte yer alan hemşire Melek Özel, daha önce deprem bölgesinde görev yapmadığını belirtti.

Türkiye'deki depremden herkesin çok etkilendiğini anlatan Özel, şunları dile getirdi:



"Bir faydamız olsun istedik, organize olduk. UMKE'nin kurduğu çadırda birlikte çalışıyoruz. Kendi memleketime bir faydam dokunuyorsa mutlu olurum, gururluyum. Bir yandan hüzünlüyüz, insanların acısına ortak oluyoruz. Diğer yandan da insanlara bir faydamız olduğu için mutluyuz."

UMKE çalışanı İdris Tunç ise "Acıları dindirmek için çalışıyoruz. Burada ekip arkadaşlarımızla birlikte işleri yürütmekteyiz. Sahada bize destek veren gönüllü yurt dışından gelen doktor ve hemşire arkadaşlarımız mevcut." diye konuştu.





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