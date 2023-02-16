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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beş kişilik aile birinci katı çöken binadan balkondan atlayarak kurtuldu

AA

Beş kişilik aile birinci katı çöken binadan balkondan atlayarak kurtuldu

ADIYAMAN (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/İLYAS GÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da birinci katı yıkılan apartmandan ikinci kattan atlayarak kurtulan aile yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören şehirlerden biri de Adıyaman oldu.

Beş kişilik Yaman ailesinin ikamet ettiği kent merkezindeki 3 katlı binanın depremle birlikte birinci katı yıkıldı.

Ailenin kızı 21 yaşındaki Derya Yaman, engelli ikiz kardeşi, anne ve babası ile yeğenini ikinci katın balkonundan kurtardı.

Depremden kurtulan aile, Sümerevler atletizm pistinin yanında kurulan çadır kente yerleştirildi.

Derya Yaman, AA muhabirine, depremin evde uyudukları sırada olduğunu söyledi.

Depremin etkisiyle uyandığını anlatan Yaman, "Odadan çıktım. Hepsini aşağıya indirdim. İkinci katın balkonundan atladık. Allah herkesin yardımcısı olsun. O an Allah bir güç verdi. Engelli ikiz kardeşim vardı. Hepsini çıkardık." dedi.

Derya Yaman'ın babası Yusuf Yaman ise 3 oğlu ve 6 kızının olduğunu anlattı.

Deprem anında evde 5 kişi olduklarını anlatan Yaman, şunları dile getirdi:

"Deprem anında bizim 3 katlı binanın arkasında 5 katlı bina vardı. Bina bizim binayı itekledi. Yoksa bizim bina yıkılmazdı. Onun balkonları bizim evin içine girdi. Allah devletimize zeval vermesin. Çok şükür yardım geliyor, para geliyor, yiyecek geliyor. Bir il değil ki 10 il yerle bir olmuş."

Derya Yaman'ın annesi Zeynep Yaman da deprem sırasında kızının kendisini indirdiğini söyleyerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu çadır kurulmasaydı dışarıda kalmıştık. Engelli kızım var. İlaçlarını veriyorum kızıma. Konteyner olsa seviniriz. Yardım gönderenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Derya Yaman'ın ağabeyi Cuma Yaman ise "İkinci katta oturuyordum. Deprem beni duvara vurup geri attı. Aşağıdan sesler geliyordu." diye konuştu.

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