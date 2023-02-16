Elazığ depreminde görev yapan ekipler şimdi de Adıyaman'da çocuklara psikososyal destek veriyor

ADIYAMAN (AA) - SUAT ÖZTÜRK / MÜSLÜM ETGÜ - Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden gelen ekipler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle depremin çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltmaya çalışıyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından çocuklara psikososyal destek sunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli ekipler merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da da depremzedelere psikolojik destek sunmak için harekete geçti.

Kentte öğrenci yurtlarında ve barınma merkezlerinde aileleriyle kalan çocuklarla bir araya gelen ekipler, oluşturdukları oyun alanlarında onlarla futbol ve çeşitli oyunlar oynayarak depremin neden olduğu olumsuz duygulardan uzaklaşmalarına katkı sunuyor.

- "Çocukların bu etkinliklere ihtiyacı var"

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli öğretmen Muhsin Demir, AA muhabirine, depremden sonra çocuklar için yola çıkarak Adıyaman'a ulaştıklarını ve bir alan taraması yaptıklarını söyledi.

Ailelerle görüşerek ilettikleri sıkıntıları ve taleplerini koordinasyon merkezine bildirdiklerini ifade eden Demir, "Travma yaşayan çocuklar var. Çocukların bu travmadan kurtulmalarını ve normal hayata dönmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Elazığ'da da depremi yaşadığımız için çocukların nasıl bir travma yaşadığını ve etkilerini biliyoruz. Burada çocuklara bir oyun alanı oluşturduk. Oyunlar oynayıp etkinlikler yaparak depremi unutturmaya çalışıyoruz. Çocuklar burada oyun oynarken daha mutlular. Çünkü çocukların bu etkinliklere ihtiyacı var." diye konuştu.

Etkinliklere katılan çocuklar da oyun oynayarak eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.

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