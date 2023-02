Adıyaman'da hastane ekibinin canlı umudu ambulans sireni oldu

ADIYAMAN (AA) - RECEP BİLEK - Adıyaman'da 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman'daki depremin ilk anlarından itibaren hizmet vermeye devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde etkili olan depremlerde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, az hasar aldı.

Dört yüz yataklı hastane, çevre illerden sevk edilen sağlık çalışanlarının hummalı çalışmasının ardından depremden dört saat sonra yeniden hizmete açıldı.

Hastanede ilk müdahaleleri yapılarak stabil hale getirilen depremzedeler, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı uçak ve helikopterleriyle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere başka illere sevk ediliyor.

Depremden günler sonra da kurtarılan depremzedeler ambulansların siren sesleri arasında hastaneye yetiştiriliyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kriz Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Koray Yıldız, AA muhabirine, depremin ardından görev yaptığı Bilecik'ten hareket ederek hastaneye geldiklerini söyledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürüyle birlikte Adıyaman'a geldikten sonra Kriz Koordinasyon Merkezi'ni kurduklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Hastaneye ilk geldiğimizde gaz kaçağı vardı. Dört saat içinde gaz kaçağı giderildi. Dört saat sonra hastanenin tamamını işlem yapılmaya başlanması için düzenlemeye başladık. Çok fazla hasta vardı. Enkaz altından çıkanlar. Bizim kara yoluyla buraya getirdiğimiz hastaların haricinde müdahale edilip stabil hale getirildikten sonra hastaların Cumhurbaşkanlığı uçaklarıyla, Milli Savunma Bakanlığı uçaklarıyla, Genelkurmayın uçaklarıyla buradan sürekli çevre illere, Ankara'ya, İstanbul'a taşınmasını koordine ettik. Hala devam ediyoruz. Enkazdan çıkan hastalarımız için kara yolunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra helikopterimizi indiriyoruz. Stabil hale geldikten sonra tabii ki alıyoruz hastalarımızı helikopterle hemen sevk ediyoruz. Çok şükür çoğunu kurtarıyoruz. Burada çok büyük şeyler yaşandı. Unutulmayacak şeyler yaşandı. Her yerde insan vardı. Her yerde hasta vardı. Allah bir daha yaşatmasın. Ayağımdan tutan bana 'yardım et, yardım et' bu şekilde çağrılarda bulunuyorlardı."

Hastane personelinden de enkaz altında kalanlar olduğunu anlatan Yıldız, desteklerin sağlanması için Sağlık Bakanlığının çok hızlı bir şekilde koordine olduğunu ifade etti.

- "Ambulanslarımızın sesi durmasın diyoruz artık"

Hastanenin şu anda anjiyo yapılacak konuma geldiğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Hastane şu an ilk deprem anına göre altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Sıcak suyuna kadar tekrar devreye girdi. Bütün sistemler hazır halde. Üst düzey yöneticilerimiz bizden önce gelmişti. Yöneticilerimiz bizleri destekledi. Biz de aşağıyı koordine ettik. Devam ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben 2009 yılından beri Bilecik'te Sağlık Müdürlüğünde çalışıyorum. Sağlık camiasında, girip çıkmadığım yer kalmadı. Her noktasında bulundum. Ambulans sesini bu kadar özleyeceğimi düşünmemiştim. Ambulans sesini 'ne olur çalsın' diyeceğimi hiçbir zaman düşünmemiştim. Yaklaşık 800 hasta için uçuş gerçekleştirdik. Hala göndermeye devam ediyoruz. Helikopterlerimiz durmuyor. Ambulanslarımızın sesi durmasın diyoruz artık. UMKE ekiplerimiz dağ bayır tırmanıyorlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.