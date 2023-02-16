TBMM Başkanı Şentop'tan, depremde hayatını kaybeden AK Parti'li Taş'ın ailesine taziye ziyareti

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şentop, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezi ve çadır kentinin yanı sıra Yakup Taş'ın mezarını ziyaret etti.

Meclis Başkanı Şentop, Taş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

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