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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi

AA

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi

ADIYAMAN (AA) - Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremden etkilenmedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da, tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezindeki Komagene Krallığının 5 büyük şehrinden biri olan, sur duvarları, halen kullanılan çeşme ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.

Geçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümü kısmen hasara uğradı.

Kentin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel yapıları inceleme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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