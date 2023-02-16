Çadır kentteki çocuklar köy resmi çizdi

Diğer gezegenlerde deprem oluyor mu?

ADIYAMAN (AA) - RECEP BİLEK - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da kurulan çadır kentte oluşturulan oyun alanında çocuklar köy resmi çizdi.

Kentte Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde asker ve polisler tarafından çocuklar için oyun alanı oluşturuldu.

Antalya ve Batman'dan gelen 25 gönüllü öğretmenle resim yapan, oyun oynayan çocuklara psikososyal destek de veriliyor. Bu destekle depremin çocuklarda neden olduğu travmanın izlerinin silinmesi hedefleniyor.

Gönüllü öğretmenler, çocukların geleceğe umutla bakabilmeleri adına "köy" adını verdikleri etkinlik düzenledi. Yaklaşık 20 çocuk, öğretmenlerin getirdiği 5 metrekarelik bezin üzerine büyük bir köy resmi çizdi.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli gönüllü öğretmen Merve Karataş, AA muhabirine, çocuklara psikososyal destek verdiklerini söyledi.

Çocukların hayatını normalleştirmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Karataş, "Köy etkinliğimizde amacımız, onlara güvenli alanların olduğunu hissettirmek. Geleceğe dair bir bakış açısı sağlamalarına yönelik hep birlikte hayal ettikleri köylerini inşa ettiler. Geleceğe umutla bakabilmelerini hayal ediyoruz. Henüz daha yaralarını sarma aşamasında değiliz. Burada psikolojik ilk yardım olarak geldik. Zamanla yaraları hep beraber saracağız." dedi.

Çocukların yüzlerinin gülümsediğini gördüklerinde mutlu olduklarını dile getiren Karataş, "Birlikte tekrar güzel bir şey olabilir yönünde duygularını aldık. Bunlar için daha uzun zaman gerekiyor ama şu an bir gülümseme yeterli geldi." ifadesini kullandı.

Gönüllü öğretmenlerden Betül Kaya da çocuklara mutlu bir alan oluşturmaya çalıştıklarını anlatarak, "Ailelerden güzel dönüşler aldık. Tek ihtiyacımız olan bu süreçte yüzlerinde gülümsemeydi. Biz bu gülümsemeyi gördük. Ebeveynler oturduğu zaman, onların da gülümsediğini gördük. Gerçekten çocuklarıyla yaraları sarmaya hazırlar. Çünkü onların öncelikleri çocukları. Mutluyuz. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.





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