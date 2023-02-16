Off-road ekibi Adıyaman'daki afetzedeler için "aşılmaz yolları" aştı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremin ilk günlerinde ulaşımın güçlükle sağlandığı noktalarda afetzedelere temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesine off-roadcular da katkı sundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da birçok noktada yolların çökmesi ve enkaz yığınları nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım güçlükle sağlandı.

Depremden etkilenen vatandaşlara temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması için Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı üyesi gönüllüler, off-road araçlarıyla harekete geçti. Adıyaman'a ulaşan 5 araçlık ekip, kriz merkezinden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanan malzemeleri afetzedelere ulaştırdı.

Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı üyelerinden Kasım Çakmaktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllüler olarak depremin ilk saatlerinde arama kurtarma ekiplerindeki arkadaşlarıyla iletişime geçtiklerini ve ihtiyaç durumunda seve seve bölgede görev yapacaklarını belirttiklerini söyledi.

Her türlü koşula göre hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Çakmaktaş, şunları ifade etti:

"Malzemelerimiz hazır şekilde 5 araçlık off-road ekibimizle çağrı yapılmasını bekledik. Çağrı üzerine yola çıktık. Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfının birlikte çalıştığı İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının Adıyaman'daki lojistik deposuna ulaştık. Burada malzemeyi araçlarımıza doldurduktan sonra yolları sıkıntılı, heyelandan çökmüş ve köprüleri zarar görmüş Adıyaman'ın en ücra köylerine ulaşmak için yola çıktık. Hedefimiz off-road donanımlı profesyonel araçlarımızla zor kış koşullarında ulaşımı zor olan köylere ve bu köylerdeki depremzedelere gerekli ilk yardımı ulaştırmaktı. Nitekim bizi lojistik merkezinin koordinatörlüğü eşliğinde Adıyaman'ın köylerine yönlendirdiler."

Yanlarına gerekli malzemeleri alarak 72. saatte deprem bölgesinde olduklarını anlatan Çakmaktaş, "Kış koşullarında ulaşılması zor olan deprem bölgelerine geldiğimizde, yardım bekleyen depremzedelerin yüzündeki tebessümü görmemiz, o soğuk ve acı günde içimizi bir nebze de olsa ısıtmaya yeterli oldu." dedi.

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