Depremden etkilenen Adıyaman yeniden ayağa kaldırılacak

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da, hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası Adıyaman'da görevlendirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş koordinesinde kentte yaraların en kısa sürede sarılması için çalışma yürütülüyor. Şehrin yeniden ayağa kaldırılması için ülkenin birçok yerinden gelen belediye ekipleri, çöplerin toplanmasından, suların verilmesine kadar birçok alanda görev yapıyor.

Hayatın normale dönmesi için tüm kurumların ve gönüllülerin seferber olduğu kentte, 300 kişilik teknik personelle yürütülen çalışmalarda şehrin yüzde 90'ına elektrik verilmeye başlandı.

- "Personelin büyük bir kısmını kaybettik"

Kentte yürütülen çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, merkezde hasar görmeyen bazı binalara doğal gaz verilmeye başlandığını söyledi.

Depremin kentte büyük yıkıma neden olduğunu belirten Kılınç, "Depremde çok fazla can kaybımız var. Ciddi sayıda yaralılarımız var. Belediye olarak mümkün mertebe enkazlar kaldırılırken hastalıklar oluşmasın diye temizlik ve su konusunda ciddi hassasiyet gösteriyoruz. Belediyemizde çalışan personelin büyük bir kısmını kaybettik. Dışarıdan destek geldi. Birçok belediyenin ekipleri burada. Temizliği toparlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gıdasız, yemeksiz kalmasın diye 85 lokasyonda yemek veriliyor. Günlük 500, 600 bin yemek çıkarılıyor." diye konuştu.

- "Salgın riski yok"

Depremzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarının giderilmesi için çok ciddi bir gayret olduğuna dikkati çeken Kılınç, tüm Türkiye'nin Adıyaman'da yaraların sarılması için çalışma yürüttüğünü ifade etti. Su ile ilgili eksikliğin giderilmeye çalışıldığını aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Sularımız temiz fakat yine de toz ve toprak içinde borularda çatlak oluşabilir, enfeksiyon kaynağı olabilir diye tahliller temiz çıksa bile hazır suları tüketmelerini öneriyoruz. Çeşme suyunu temizlik amaçlı kullanmalarını söylüyoruz. Bir taraftan da çadır ve konteyner kentler inşa ediliyor. Şehrimizin taşınması anlamında prensipte anlaştığımız bir alan var. TOKİ kanalıyla şehri kuzeye taşımayı düşünüyoruz. Şehrin yüzde 90'ına elektrik verildi. Şehrin yüzde 40'ına da su veriyoruz. Enkazlar kaldırılıp kontroller yapıldığı zaman kuzeyden güneye doğru yavaş yavaş suyu vermeye çalışacağız. Lokal yerlere doğal gaz verildi. Altyapıda sıkıntılar var, gideriliyor. Şu an bir salgın riski yok. İlaçlamalar yapılıyor, temizliğe dikkat ediliyor. Suyla ilgili hassasiyetimiz devam ediyor. 1166 binamız çöktü. Ağır hasarlı binalarımız var. İnşallah yeniden canlanarak şehrimizi yaşanabilir hale getireceğiz."

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