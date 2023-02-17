Adıyaman'da çadır kentte cuma namazı kılındı

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da oluşturulan çadır kentte cuma namazı eda edildi.

Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte vatandaşlar ve görevliler, cuma namazı için bir araya geldi.

Cuma namazının ardından, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı da kılındı.



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