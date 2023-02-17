Atış Şirketler Grubu depremzedeler için seferber oldu

ADIYAMAN (AA) - Atış Şirketler Grubu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ile koordineli oluşturduğu merkez ile Bursa'dan bölgeye yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Atış Şirketler Grubu ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman ve diğer illerde ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Grup, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgelerinde oluşturduğu koordinasyon merkezlerine iş makineleri, ekipman ve araç desteği sağlıyor. Şirket aynı zamanda bu araçları kullanacak teknik ekip ve uzman kurtarma ekipleriyle de bölgeye destek veriyor.

Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, AA muhabirine, depremden 3-4 saat sonra hazırlandıklarını ve oluşturulan keşif ekibini önce Hatay'a sonra Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gönderdiklerini belirterek, "Ekibimizle beraber 8 ambulans, 80 gönüllü sağlıkçımız, 200'ü gönüllü ve 200 personelimizden oluşan 400 kişiyle elimizden geldiğince çalıştık. En büyük sevincimiz Adıyaman'da 1, Hatay'da 3 olmak üzere 4 kişiyi enkazdan çıkarmaktı. AFAD ile koordineli bir şekilde yardımları depolarda topluyoruz sonra dağıtımını yapıyoruz. Bu çalışmalarımız daha uzun sürecek." dedi.

İhtiyaç Haritası Kurucusu Mert Fırat da Adıyaman'ın çok ciddi bir afet bölgesi olduğunu dile getirerek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de son 100 yılın en büyük afetlerinden olduğunu söyledi.

Fırat, "Çok ağır yaralar var, çok ciddi bir yıkım var. Türkiye'nin dört bir tarafındaki kurumsal şirketler hem kamu hem yerel yönetimler hem sivil toplum kuruluşları bir arada uyum içinde çalışabilmenin yolunu arıyor, buluyor. Umarım bu böyle devam eder." diye konuştu.

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