Depremzede anne 7'nci bebeğini çadır kentteki sahra hastanesinde dünyaya getirdi

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ADIYAMAN (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/İLYAS GÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Adıyamanlı ailenin 7'nci bebekleri, gözlerini dünyaya çadır kentte açtı.

Hanilci ailesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Malazgirt Parkı'nda oluşturulan çadır kentte konaklamaya başladı.

Anne Selvi Hanilci, sabaha karşı doğum sancısının başlaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Sümerevler Atletizm Pisti'ne kurulan UMKE'nin sahra hastanesine götürüldü.

Burada ebeler tarafından doğumu gerçekleştirilen Hanilci, bebeğine "Ferhat" ismini koydu. Ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Hanilci, muayenesinin ardından tekrar çadır kente döndü.

Selvi Hanilci, AA muhabirine, çadır kentte doğum yaptığını, ardından hastaneye götürüldüğünü belirterek, "Çok şükür çadıra geldik. Yedinci bebeğim de sağlıklı doğdu." dedi.

Baba Zeki Hanilci de şiddetli bir deprem yaşandığını hatırlatarak, yakınlarından halasının enkaz altında kalarak vefat ettiğini söyledi.

Batman UMKE personeli ebe Berfin Kızılçınar ise çadır kentte 24 saat hizmet verdiklerini vurgulayarak, şöyle dedi:



"Depremzedelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Saat 04.00 sularında muayenesini yaptıktan sonra doğumunun gerçekleşeceğini anladım. Ekibimle hazırlıklarımızı yaptık. Sevinç içinde doğumumuzu gerçekleştirdik. Anne de çocuk da çok iyi. Müdahalelerimizi yaptıktan sonra hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Tarif edilmeyecek duygular yaşadık."

Ebe Gülşah Turan da bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini anlatarak, "Bebeği ısıttık, annenin kucağına verdik. Sağlık durumlarının stabil olduğundan emin olduktan sonra doktorlarımız görsün diye hastanemize sevk ettik. Çok üzüldük ama güzel bir iş yaptığımız için çok mutluyuz. Yaralarımızı hep beraber saracağız." diye konuştu.





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